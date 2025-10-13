Stefania Orlando, intervenuta ai microfoni di Radio Radio per la trasmissione Non Succederà più, condotta da Giada Di Miceli, ha parlato della sua esperienza nell’ultimo Grande Fratello, confrontandola con la prima partecipazione.

La seconda esperienza al Grande Fratello

Riguardo a questa edizione, la showgirl ha ammesso di non esserne stata entusiasta quanto la prima, ma sottolinea il valore formativo dell’esperienza: “Mi sono pentita di aver accettato ma lo rifarei perché comunque per me sono tutte esperienze. Al di là del lavoro sono esperienze importanti a livello proprio di interazione, di incontro con persone che non conosco. È un’esperienza molto formativa il Grande Fratello se lo si prende sotto quel punto di vista”.

Ha inoltre spiegato come il reality, nato come esperimento antropologico, permetta di mettersi alla prova: “D’altronde nasce come esperimento antropologico poi ne hanno fatto uno show, ma comunque principalmente ti metti un po’ alla prova con te stesso. Quindi è molto importante… è stato completamente diverso dal mio primo Grande Fratello dove c’è stato un incontro generazionale meraviglioso”.

Scontri generazionali e rispetto per gli altri

Stefania Orlando ha evidenziato la differenza tra la sua prima e la seconda esperienza, in cui ci sono stati più scontri generazionali: “In questo ci sono stati molti più scontri generazionali ma anche quello è un esercizio importante per vivere: cioè, esercitarsi anche con gli scontri generazionali per capire”.

Riguardo agli insulti legati all’età, ha dichiarato: “Avevo più rispetto per le persone più grandi, perché comunque nel bene o nel male avevano più esperienza di me e sicuramente potevo non essere d’accordo con le idee di qualcuno che era più grande di me, però se andavo ad argomentare non cadevo certo nella trappola dell’offesa che poi andava sempre a parare sull’età”.

Rapporti con gli altri concorrenti

Nonostante gli scontri, Stefania Orlando afferma di non essersi sentita delusa da nessuno, poiché non aveva aspettative particolari. Ha però instaurato buoni rapporti con alcuni concorrenti: “Diciamo che invece ho avuto degli incontri belli con Amanda Lecciso e Luca Calvani in primis. Ma anche con Helena Prestes e con Javier Martinez ho avuto degli incontri molto interessanti, perché comunque umanamente sono persone più simili a me. Anche se devo dirti che a me di solito piace stare sia con le persone affini ma anche con quelle che poi sono diverse, perché dalla diversità spesso i confronti… ci confrontiamo, impariamo. Quindi diciamo che prendo tutto come spunto di crescita e di esperienza”.

Opinioni sulla coppia Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

La showgirl ha espresso le sue perplessità sulla coppia Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, già prima di entrare nella casa: “Non c’è stato il lieto fine. Io in realtà queste perplessità le avevo manifestate anche prima di entrare dentro la casa su di loro, poi entrando dentro la casa ho voluto capire meglio. Comunque sicuramente loro avevano una forte attrazione l’uno per l’altra. Secondo me Shaila era più innamorata rispetto a Lorenzo che invece a mio avviso non era innamorato, ma comunque insomma, se di amore bisogna parlare, ecco non era così preso”.

Riguardo al loro percorso nel reality, Stefania ha aggiunto: “Quello che mi dispiace di questi due ragazzi che io reputo essere due ragazzi, intanto molto belli, ma anche molto simpatici… quello che mi dispiace, che loro abbiano, sotto un certo punto di vista, buttato via questo Grande Fratello facendo questa ship, quando invece avrebbero potuto far uscire i loro talenti umani e artistici se allora ce ne fossero, da soli. Cioè ognuno facendo il proprio percorso perché avrebbero tirato fuori forse una parte migliore”.

Infine, la showgirl critica anche il loro modo di gestire i conflitti: “Fare pace in modo plateale insomma mi sembrava poco… poco autentico, poco genuino. Però se poi ognuno ha i suoi modi… magari non sono abituati a fare tv”.