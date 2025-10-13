Salvo clamorosi colpi di scena, la prossima edizione del Grande Fratello Super Vip partirà a gennaio 2026, subito dopo la conclusione del format Nip, attualmente condotto da Simona Ventura.

A tornare alla conduzione sarà nuovamente Alfonso Signorini. Mediaset ha confermato che il programma avrà solo “veri” concorrenti VIP, dunque niente spazio per influencer o volti noti del mondo social. Tuttavia, stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, sarebbe in arrivo un nuovo triangolo da Temptation Island, com’è successo due edizioni orsono con Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti e nella scorsa con Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi.

I casting e la collaborazione con Maria De Filippi

Secondo quanto riportato dal giornalista Davide Maggio, i casting sarebbero già in corso e, a sorpresa, Maria De Filippi sarebbe coinvolta nel processo di selezione dei concorrenti. I vertici del programma puntano a trovare personaggi noti e pronti a regalare momenti memorabili sul piccolo schermo. Sempre secondo Maggio, alcuni nomi dei possibili concorrenti sarebbero già stati individuati, anche se non tutti sono stati resi pubblici.