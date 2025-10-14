Durante la terza puntata del Grande Fratello, Simona Ventura ha rotto la “bolla” informativa dei concorrenti, annunciando la pace siglata tra Israele e Hamas. Quasi tutti i gieffini hanno reagito con entusiasmo, ma alcuni hanno mostrato reazioni più controllate.

La reazione di Rasha Younes

Rasha Younes, gieffina di origini palestinesi, si è mostrata distante dai festeggiamenti. Dopo la puntata, ha spiegato a Omar Benabdallah che non riusciva a fingere felicità pensando alla devastazione di Gaza, alle vittime e alla distruzione dei territori. La sua posizione ha suscitato anche un battibecco con Donatella Mercoledisanto, durante una conversazione notturna in giardino.

Il confronto con Donatella Mercoledisanto

Donatella Mercoledisanto ha interpretato la pace come un intervento divino, dichiarando: “Per me è stato Dio, Allah, chiamatelo come volete, ma è uno, anche se noi lo chiamiamo con nomi diversi. Comunque è stato lui che finalmente ha portato la pace”. Ha inoltre auspicato la fine anche del conflitto Russia-Ucraina. Rasha Younes, però, ha espresso dubbi: “Chi è rimasto vivo adesso vive nelle tende, non hanno più le case loro. C’è solo distruzione”. Donatella ha ribattuto: “Ma meglio vivere nelle tende che non vivere proprio, Rasha! Li hanno bombardati fino a ieri, sotto le bombe c’erano anche bambini piccoli! Quindi meglio la pace e le tende che continuare con la guerra”.

Il botta e risposta si è concluso senza ulteriori commenti da parte di Rasha, evidenziando il profondo disaccordo tra le due concorrenti.