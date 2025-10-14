Nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 13 ottobre, Jonas Pepe e Omer Elomari sono stati messi di fronte alle immagini della rissa sfiorata avvenuta nei giorni scorsi all’interno della Casa. Un confronto acceso ma costruttivo, durante il quale entrambi i concorrenti hanno chiesto scusa al pubblico.

Il confronto in Superled

Durante la terza puntata del reality, Jonas Pepe e Omer Elomari sono stati convocati nel Superled per chiarire l’accaduto. Jonas Pepe ha dichiarato: “Io e Omer non ci siamo trovati. Non credo sia un problema di lingua, ma di comunicazione. Lo rispetto come persona, ma non riesco a entrare in sintonia con lui. È un po’ brusco nei modi, tutto qua”. Omer Elomari ha replicato: “Anche io avevo parlato male di Jonas, ma ci siamo chiariti prima dell’incidente. È vero, abbiamo fatto un casino e mi vergogno per quello che è successo. La tensione nella Casa era generale, poteva succedere con chiunque”.

Dopo l’intervento di Floriana Secondi, che ha rimproverato i due concorrenti, entrambi hanno chiesto scusa al pubblico e agli altri inquilini, ammettendo di aver sbagliato.

I motivi della rissa

La lite è scoppiata quando Jonas Pepe ha tentato di aprire il forno in cui Omer Elomari stava cuocendo una pizza. La reazione del concorrente siriano è stata immediata e molto intensa, portando la situazione quasi a uno scontro fisico. La regia ha censurato i momenti più critici, ma i telespettatori hanno potuto vedere gli altri concorrenti intervenire per separare i due. Nonostante urla e insulti, la calma è stata ripristinata rapidamente.