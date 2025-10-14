A cura di Annalisa Accardo

Mercoledì 15 ottobre prenderà il via la seconda edizione di This is Me, lo show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, pronto a raccontare le passioni e le storie di grandi protagonisti della musica, dello sport e dello spettacolo.

Il concept dello show

A differenza della prima edizione, in cui gli ospiti erano legati esclusivamente al mondo di Amici, quest’anno This is Me si apre a personalità di ogni settore, mostrando come hanno trasformato la loro passione in un lavoro di successo e lasciando un segno nella storia del costume italiano e internazionale.

Ospiti della prima puntata

La prima puntata vedrà la partecipazione di grandi nomi come:

  • Laura Pausini, icona della musica italiana nel mondo
  • Zlatan Ibrahimovic, leggenda del calcio
  • Christian De Sica, simbolo del cinema e della commedia italiana

Altri ospiti previsti

Nel corso delle tre puntate evento, non mancheranno personalità del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo come:

  • Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, campioni dello sci italiano
  • Gigi D’Alessio, cantante di fama internazionale
  • Vanessa Incontrada, attrice e conduttrice
  • Flavia Pennetta, ex tennista professionista
  • Eleonora Abbagnato, étoile e icona della danza

Collaborazione con Maria De Filippi

Anche quest’anno Maria De Filippi affianca Silvia Toffanin nella progettazione dello show. La conduttrice ha dichiarato: “Stimo tantissimo Maria dal punto di vista professionale e ancora di più da quello umano. Con lei c’è un rapporto speciale. È una guida, un riferimento, la sento vicina come una sorella”.

 