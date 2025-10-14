Mercoledì 15 ottobre prenderà il via la seconda edizione di This is Me, lo show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, pronto a raccontare le passioni e le storie di grandi protagonisti della musica, dello sport e dello spettacolo.
Il concept dello show
A differenza della prima edizione, in cui gli ospiti erano legati esclusivamente al mondo di Amici, quest’anno This is Me si apre a personalità di ogni settore, mostrando come hanno trasformato la loro passione in un lavoro di successo e lasciando un segno nella storia del costume italiano e internazionale.
Ospiti della prima puntata
La prima puntata vedrà la partecipazione di grandi nomi come:
- Laura Pausini, icona della musica italiana nel mondo
- Zlatan Ibrahimovic, leggenda del calcio
- Christian De Sica, simbolo del cinema e della commedia italiana
Altri ospiti previsti
Nel corso delle tre puntate evento, non mancheranno personalità del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo come:
- Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, campioni dello sci italiano
- Gigi D’Alessio, cantante di fama internazionale
- Vanessa Incontrada, attrice e conduttrice
- Flavia Pennetta, ex tennista professionista
- Eleonora Abbagnato, étoile e icona della danza
Collaborazione con Maria De Filippi
Anche quest’anno Maria De Filippi affianca Silvia Toffanin nella progettazione dello show. La conduttrice ha dichiarato: “Stimo tantissimo Maria dal punto di vista professionale e ancora di più da quello umano. Con lei c’è un rapporto speciale. È una guida, un riferimento, la sento vicina come una sorella”.