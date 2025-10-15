Francesca Chillemi, amatissima attrice ed ex Miss Italia, è diventata mamma per la seconda volta. La notizia, riportata da Il Giornale d’Italia, rivela che la piccola Amelia Smeralda è nata dall’amore con il compagno Eugenio Grimaldi, in totale riservatezza, lontano dai riflettori e dai flash dei fotografi.

Una nascita segreta e anticipata

Secondo le indiscrezioni, la nascita di Amelia Smeralda sarebbe avvenuta con qualche settimana di anticipo rispetto alla data prevista. La scelta di mantenere la notizia privata riflette la volontà di Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi di vivere questo momento di gioia lontano dai clamori mediatici e concentrarsi sul benessere della bambina.

La gravidanza delicata raccontata da Francesca Chillemi

La seconda gravidanza dell’attrice, resa pubblica lo scorso giugno, era stata definita come “delicata”. Francesca Chillemi, di 39 anni, aveva partecipato al Festival di Benevento mostrando il pancione e un sorriso radioso. Durante alcune Instagram Stories, aveva confidato di aver cancellato diversi impegni lavorativi, tra cui la partecipazione al Giffoni Film Festival, per motivi di salute legati alla gestazione.

Una famiglia che cresce

Questa è la seconda figlia per Francesca Chillemi, dopo Rania, nata nel 2016 dalla relazione con l’imprenditore Stefano Rosso, figlio del fondatore di Diesel, Renzo Rosso. Nonostante la separazione, Francesca e Stefano sono rimasti in ottimi rapporti.

Con Eugenio Grimaldi, manager del Grimaldi Group, Francesca ha trovato stabilità e serenità. Eugenio, già padre di due figli da una precedente relazione, è descritto come un uomo riservato ma presente, con una grande passione per l’equitazione agonistica.