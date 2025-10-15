Secondo le ultime indiscrezioni dei social, Raffaella Fico, ex compagna di Mario Balotelli, avrebbe trovato un nuovo amore. La showgirl napoletana, infatti, sarebbe entrata in una relazione sentimentale con Armando Izzo, difensore del Monza.

Il gesto social che ha fatto discutere i fan

A far parlare i fan non è stata solo la presunta relazione, ma anche un comportamento particolare di Raffaella Fico sul suo profilo Instagram. La showgirl ha eliminato tutti i contenuti pubblicati in precedenza e ha smesso di seguire quasi tutti gli account, tranne tre: due appartenenti a sua figlia Pia, nata dalla relazione con Balotelli, e uno proprio a Armando Izzo. Questo tipo di gesto sui social è spesso interpretato come l’anticamera di un annuncio importante, alimentando le voci sulla nuova coppia.

La lunga storia d’amore di Armando Izzo

Armando Izzo, noto per la sua riservatezza, era sposato con Concetta, conosciuta fin da giovane. La coppia si è unita nel 2017, ma secondo le indiscrezioni, la situazione sentimentale del calciatore sarebbe cambiata. All’inizio del 2025, Izzo aveva ringraziato pubblicamente la moglie per il supporto ricevuto durante un periodo difficile, poco prima della sua assoluzione dalle accuse di frode sportiva e mafia. Tuttavia, oggi sembra che Raffaella Fico abbia conquistato il cuore del calciatore.

Raffaella Fico e Armando Izzo: Napoli come sfondo della storia

Entrambi originari di Napoli, quando non è impegnato con gli allenamenti, Izzo vive ancora nella città partenopea. Secondo quanto riportato dal gossip di Deianira Marzano, i due sarebbero prossimi ad annunciare ufficialmente la loro relazione.