Nel mondo del Grande Fratello, dove solitamente dominano flirt, liti e confessioni personali, arriva una voce fuori dal coro. Rasha Younes, concorrente di origine palestinese, ha scelto di affrontare temi decisamente più profondi, portando nel reality show di Canale 5 un dibattito inedito su religione, diritti delle donne e islamofobia.

Rasha Younes e il dibattito sull’Islam: “Le donne musulmane hanno tutti i diritti”

Durante una conversazione notturna con i coinquilini, Rasha Younes ha espresso la sua opinione sulla condizione femminile nel mondo musulmano, chiarendo la differenza tra religione e cultura. “Nella religione musulmana, le donne hanno tutti i diritti che vogliono: hanno diritto all’aborto, al divorzio, a votare. Hanno sempre votato. Hanno piena libertà. Io parlo di religione, non di cultura. Poi la cosa è stata strumentalizzata”, ha dichiarato la gieffina.

La concorrente ha poi sottolineato che, secondo lei, non si può attribuire agli “occidentali” la colpa delle discriminazioni verso le donne nei Paesi islamici, ma piuttosto a un uso distorto della fede da parte di alcuni uomini.

“Gli uomini hanno anche usato la religione a loro modo, l’hanno strumentalizzata. Quindi non è colpa degli occidentali”, ha aggiunto.

“Islamofobia e media: una realtà costruita ad arte”

Non solo diritti delle donne. Rasha Younes ha anche puntato il dito contro una certa narrazione mediatica, accusando parte della televisione italiana di alimentare stereotipi sull’Islam e sulle donne musulmane.

“È colpa anche della televisione. Se tu mi porti in un programma uno che non ha nemmeno la prima elementare e dice che la donna non può uscire di casa, questa non è la realtà. Da noi le donne fanno quello che vogliono”.

La gieffina ha spiegato che l’islamofobia viene spesso usata “a comodo” per giustificare altre dinamiche sociali e politiche, affermando: “C’è una cosa che fa comodo per tante dinamiche, la chiamo una fobia rivolta a una religione specifica. Questa cosa viene usata e fa comodo perché la leghi a tanti meccanismi”.