Dopo lo scandalo estivo che lo aveva travolto, Raoul Bova chiude definitivamente la sua lunga storia con Rocío Munos Morales e sembra aver trovato un nuovo amore accanto a Beatrice Arnera.

La fine della relazione con Rocío Munos Morales

L’attore aveva definito l’episodio con Martina Ceretti “una violenza” non solo nei suoi confronti, ma anche dei suoi figli. Dopo settimane di indiscrezioni e apparizioni pubbliche, Bova ha ufficializzato la chiusura definitiva con la madre delle sue due bambine, ponendo fine a un capitolo importante della sua vita privata.

Il nuovo amore con Beatrice Arnera

Secondo le ultime foto pubblicate dalla rivista Chi, Raoul Bova e Beatrice Arnera, sua collega nella fiction Buongiorno mamma, sono stati sorpresi mano nella mano all’uscita di un locale romano in zona Prati. I due appaiono sorridenti e molto affiatati, confermando le voci su una possibile relazione.

Beatrice Arnera: la fine della storia con Andrea Pisani

Beatrice Arnera era legata dal 2021 all’attore comico Andrea Pisani, con cui ha avuto la figlia Matilde nel 2024. Recentemente, la stessa Arnera aveva pubblicato un post sui social per annunciare la fine della relazione, chiedendo rispetto e tempo per affrontare questo momento delicato.