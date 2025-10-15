L’ex protagonista di Temptation Island, Jenny Guardiano, ha finalmente deciso di condividere con i suoi fan importanti novità sulla sua vita sentimentale. Dopo la fine della travagliata relazione con Tony Renda, Jenny aveva annunciato di aver ritrovato la felicità, ma aveva scelto di mantenere privata l’identità del nuovo compagno.

Chi è il nuovo fidanzato di Jenny Guardiano

Durante un’intervista esclusiva a Fanpage, Jenny Guardiano ha svelato il nome del fidanzato: Giovanni Tarantino. Si tratta di un giovane imprenditore che non ha mai partecipato a programmi televisivi. Jenny lo ha descritto come una persona dolce, attenta e molto impegnata nel lavoro, che ogni giorno contribuisce a renderla felice.

“Qualche giorno fa avevo condiviso solo qualche foto un po’ misteriosa perché avevo paura dei commenti duri, volevo proteggere questa relazione speciale, questa persona speciale”, ha dichiarato Jenny.

La frecciatina all’ex Tony Renda

Non sono mancati paragoni con la precedente storia d’amore. Jenny Guardiano ha raccontato che Giovanni Tarantino le fa regali e sorprese continue, cosa a cui non era abituata nella relazione con Tony Renda: “Mi regala mazzi di fiori giganti, mi fa sempre delle sorprese, cosa alla quale non ero assolutamente abituata perché nella vecchia relazione non ho mai ricevuto neanche un fiore colto da un campo o un regalo in sette anni. Mi fa strano”.