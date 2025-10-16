Dopo giorni di chiacchiericci e sguardi complici con Benedetta Stocchi, per Domenico D’Alterio, nell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 13 ottobre, è arrivato il momento del confronto con la compagna Valentina, entrata nella Casa per rimettere “in riga” il concorrente.

Visibilmente scossa, la donna ha espresso tutta la sua rabbia per la vicinanza tra Domenico e Benedetta, un legame percepito all’esterno come ambiguo. “A me sai cosa sembra tutto questo? Temptation Island. Non mi sembra di guardare il mio uomo al Grande Fratello. Portami rispetto”.

La compagna di Domenico ha aggiunto di sentirsi “ferita alle spalle e umiliata” dopo aver visto alcune immagini del compagno nella Casa insieme a Benedetta.

Benedetta chiarisce con Valentina nella Mystery Room

Durante la diretta, Benedetta Stocchi ha raggiunto Valentina nella Mystery Room per spiegare la sua posizione e chiarire ogni malinteso. “Ti assicuro che c’è solamente un rapporto fantastico di amicizia, nient’altro. Ti chiedo scusa se al di fuori è passato un altro messaggio”, ha affermato. Valentina ha accettato le scuse, ma ha voluto precisare: “Può passare un messaggio sbagliatissimo, fidatevi. E al di fuori chi ne paga le conseguenze sono io”.

Domenico non vuole rinunciare all’amicizia con Benedetta

Nonostante il confronto, Domenico non sembra intenzionato a interrompere il rapporto con Benedetta. Nelle ore successive, si è confidato con lei, mostrando delusione per l’intervento della compagna: “Si era creato qualcosa di bello, capito? Ma io perché mi devo privare di una persona che fondamentalmente mi fa stare bene? Che ho fatto di male?”. Benedetta ha risposto: “Sono completamente d’accordo, però se quello che si è visto ha fatto soffrire una persona…”.