I fan di Amici hanno avuto una sorpresa durante l’ultimo episodio della fortunata fiction Rai 1, La ricetta della felicità. A comparire sullo schermo è stato Giovanni Cricca, ex allievo del celebre talent show condotto da Maria De Filippi.

Chi è Giovanni Cricca

Conosciuto dal pubblico come cantante emergente, Giovanni Cricca, 22 anni, ha partecipato ad Amici 22, edizione vinta da Mattia Zenzola. Dopo un periodo lontano dalla musica, il giovane artista è tornato sotto i riflettori non solo come cantante, ma anche come attore.

La ricetta della felicità: ambientazione e trama

La ricetta della felicità, serie televisiva diretta da Giacomo Campiotti e suddivisa in otto episodi, è ambientata nella città immaginaria di Marina di Romagna. Le riprese si sono svolte tra Rimini, Riccione, Cesenatico e Ravenna nella primavera e nell’estate del 2025. La storia ha conquistato il pubblico italiano, che ha seguito con interesse le vicende fino al finale di stagione.

Cricca in La ricetta della felicità: il ruolo

Nella scena più chiacchierata, ambientata in spiaggia, Giovanni Cricca appare intento a conversare con alcuni amici. Si tratta di un ruolo secondario, una comparsata, ma sufficiente a catturare l’attenzione degli spettatori. Sui social, molti utenti hanno subito riconosciuto l’ex allievo di Amici e hanno condiviso la sorpresa della sua partecipazione.

Una possibile carriera tra musica e recitazione

La partecipazione di Giovanni Cricca a La ricetta della felicità potrebbe segnare l’inizio di una carriera poliedrica, capace di unire musica e recitazione. Numerosi artisti italiani hanno intrapreso questo percorso negli ultimi anni, e Cricca potrebbe seguire la stessa strada, conquistando il pubblico su più fronti.