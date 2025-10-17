Dopo essersi avvicinato a Giulia Soponariu (che gli ha riso in faccia) Jonas Pepe ha confessato a Domenico D’Alterio di avere in realtà un nuovo obiettivo nella Casa del Grande Fratello: conquistare Rasha Younes. La concorrente è già corteggiata da altri gieffini, tra cui Francesco Rana e Omer Elomari, ma il modello romano sembra determinato a fare colpo.

Jonas Pepe si allontana da Giulia Soponariu

Nelle ultime ore, Jonas Pepe ha parlato apertamente con Domenico D’Alterio, spiegando di aver preso le distanze da Giulia Soponariu per evitare malintesi: “Non avete capito niente, è piccola. Se devo creare un rapporto nella Casa preferisco crearlo con una donna più grande”.

Il modello ha aggiunto di non voler deludere Giulia ma di voler concentrare le proprie attenzioni su Rasha Younes.

Il nuovo obiettivo di Jonas nella Casa del GF

Durante la conversazione, Jonas ha ammesso di essere attratto da Rasha e di voler approfittare del momento: “Oggi stavo impazzendo, da una parte avevo Giulia e dall'altra avevo lei che mi guardava con quegli occhi. Le idee chiare ce le ho. Senza pensare troppo, devo cogliere la palla al balzo”.

Con queste parole, il gieffino ha ufficialmente cambiato strategia nella Casa, puntando su Rasha Younes come nuovo interesse amoroso.