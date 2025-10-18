In questi giorni, Selvaggia Lucarelli ha acceso i riflettori su un dettaglio particolare del profilo Vinted di Caterina Balivo: le scarpe usate messe in vendita dalla conduttrice.

Secondo Lucarelli, infatti, basta cercare “Balivo piedi” su Google per imbattersi in numerose pagine dedicate ai fan del piede della conduttrice, che spesso mostra i suoi piedi anche in televisione. Tra queste, alcune menzionano persino i tentativi di Caterina Balivo di vincere il premio “Miss Piede d’Oro”.

Le scarpe Gucci in vendita su Vinted

Il cuore della polemica riguarda un paio di scarpe Gucci, vendute a 150 euro, ormai consumate e sporche. Selvaggia Lucarelli si chiede perché una conduttrice milionaria decida di vendere oggetti in queste condizioni e suggerisce che potrebbe esserci un pubblico specifico a cui Balivo si rivolge: i feticisti dei piedi.

Lucarelli ha scritto nella sua newsletter: “Ma perché lo fa? E come è possibile che Balivo non passi almeno uno straccetto umido sulle solette interne prima di fotografare le scarpe? Non è che sa di avere un pubblico particolare – quello dei feticisti dei piedi – e si rivolge proprio a loro?”.

La replica di Caterina Balivo

Dopo la pubblicazione dell’articolo, Caterina Balivo ha condiviso un video sui social al ritorno dalla prima della serie Sandokan con Can Yaman, in onda prossimamente su Rai. Nel video ha dichiarato: “Contenta di aver visto queste due puntate – di otto – che arriveranno in Rai. Belle belle belle. Bravi tutti. Bello vedere persone talentuose che fanno il loro lavoro. Ognuno di loro risplende in base alla propria luce e non in base alla luce riflessa degli altri”.

Molti hanno interpretato le parole come una frecciatina alla polemica scatenata da Lucarelli.

Il botta e risposta tra le due influencer

Non è mancata la risposta ironica di Selvaggia Lucarelli, che ha commentato: “Dai Caterì, non rosicare troppo. Fai un programma che campa sulla luce riflessa degli altri, compresa la mia. Che poi la luce riflessa in questo caso sarebbero le tue scarpe zozze? E daje, fatti due risate, sei libera di strizzare l’occhio ai feticisti, poi però stacce”.

Ne sono seguite una serie di storie e video in cui Lucarelli sottolinea come, secondo lei, Balivo abbia più volte strizzato l’occhio al mondo dei feticisti dei piedi nel corso degli anni.