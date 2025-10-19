Negli ultimi giorni, il web è in fermento per le voci riguardanti un possibile riavvicinamento tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, ex protagonisti di Uomini e Donne. Sebbene non siano ancora arrivate prove fotografiche, le segnalazioni raccolte dall’insider Lorenzo Pugnaloni fanno pensare a un incontro segreto tra i due.

Avvistamento nella barberia di Gianmarco Steri

Secondo diverse fonti, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sarebbero stati visti insieme nella barberia di lui. Testimoni riferiscono di abbracci e baci durante la serata. Una testimone ha dichiarato: “Erano abbracciati e poi si baciavano. Martina indossava una tutina rosa molto riconoscibile”.

Nonostante nessuna foto sia stata scattata, più testimonianze coincidono, rendendo l’ipotesi del ritorno di fiamma sempre più plausibile.

Dettagli social che fanno discutere

Il gossip ha trovato ulteriori conferme grazie a Instagram. Poco prima la notizia dell’avvistamento, Martina De Ioannon ha pubblicato una Instagram Story alla guida della sua auto, con al collo la collana regalo di Gianmarco, simbolo interpretato dai fan come segnale di riconciliazione.

Inoltre, la tronista ha iniziato a seguire la migliore amica di Gianmarco sul social, gesto che molti fan considerano significativo.

La reazione di Ciro Solimeno

L’ex fidanzato di Martina, Ciro Solimeno, ha espresso delusione e rabbia sui social, dichiarando: “Quello che state scoprendo voi lo sto scoprendo anche io. Tutta questa situazione è stata gestita in maniera sbagliata e immatura”.

Ciro ha sottolineato di essersi sempre fidato di Martina nonostante alcune frecciatine sui social, ma le ultime indiscrezioni lo hanno colto di sorpresa.

Conferme da Lorenzo Pugnaloni

Secondo Lorenzo Pugnaloni, persone vicine a Martina confermano l’incontro nella barberia tra lei e Gianmarco, aggiungendo che Ciro non era all’oscuro del riavvicinamento tra la sua ex e il barbiere romano. Inoltre, la rottura tra l’ex tronista romana e l’ex corteggiatore di Torre Annunziata sarebbe avvenuta prima del comunicato congiunto pubblicato su Instagram.