Sembra ormai cosa fatta il riavvicinamento tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Dopo le rispettive rotture con Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, l’ex tronista romana e la sua “non scelta” a Uomini e Donne sarebbero stati avvistati all’interno della barberia di lui mentre si abbracciavano e si baciavano. Sono state più fonti a confermarlo: l’ultima in ordine di tempo ha riferito al noto blogger ed esperto di gossip, Lorenzo Pugnaloni, che l’incontro tra i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi c’è stato eccome, ma che lei al momento “preferisce non parlare”.

Dal canto suo, Ciro ha rotto il silenzio dopo i rumors delle ultime ore, sottolineando come lui fosse all’oscuro di tutto questo, anche se altri “insider” riferiscono che l’ex corteggiatore di Torre Annunziata fosse perfettamente a conoscenza del riavvicinamento tra Martina e Gianmarco.

Nel frattempo, la De Ioannon ha rimosso dal suo feed di Instagram tutte le immagini e i video che la ritraevano in compagnia di quello che è ormai il suo ex fidanzato (lo ha fatto anche Ciro). Tuttavia, solo lo scorso 11 ottobre, rispondendo ad un utente, l'ex tronista aveva scritto: “Perché non tolgo le foto con Ciro? Perché ha fatto parte della mia vita, ed è stato troppo importante per me. Non verrà mai cancellato da questo profilo”. Parole invecchiate male.

Intanto, Ciro Solimeno è stato visto ieri sera in un noto locale di Milano in compagnia di alcune ragazze. La segnalazione è stata riportata da Deianira Marzano, alimentando ulteriori speculazioni sul suo stato sentimentale.