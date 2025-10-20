Francesca Sorrentino, ex tronista di Uomini e Donne e protagonista di Temptation Island, torna al centro del gossip. Dopo la fine della sua storia con Manuel Maura, entrambi avevano smentito un riavvicinamento.

La smentita di Manuel Maura

Lo scorso anno, dopo che la relazione era giunta all’epilogo, si era parlato di un possibile ritorno di fiamma tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura. Tuttavia, l’ex protagonista di Uomini e Donne aveva dichiarato in un’intervista: “Non c’è stato alcun ritorno di fiamma, io sono single e anche lei lo è. Negli ultimi mesi sono stato molto in giro e anche lei è stata a Ibiza più di una volta, se fossimo stati fidanzati non credo sarebbe andata così”.

Nuovo avvistamento insieme

Negli ultimi giorni, però, Francesca Sorrentino è stata nuovamente vista insieme a Manuel Maura, come riportato da Lorenzo Pugnaloni tramite una segnalazione di fan. Come prova c’è anche un video inviato ad Amedeo Venza. Questo avvistamento ha riacceso i rumor sul possibile riavvicinamento della coppia. Al momento, i diretti interessati non hanno confermato né smentito la notizia, lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi.

Critiche sui social e risposta di Francesca

Oltre ai gossip sulla vita sentimentale, Francesca Sorrentino è stata criticata sui social per presunti ritocchi estetici. L’ex tronista ha risposto con decisione: “Siete di una pesantezza disumana. Mi scrivete che sono brutta e voi siete delle brutte allucinanti! Io accetto la critica costruttiva, ma non gli insulti del tipo ‘sei brutta, fai schifo’”.