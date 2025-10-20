Abbiamo conosciuto Anita Mazzotta grazie alla sua partecipazione all’attuale edizione del Grande Fratello. La 26enne, già apprezzata dal pubblico di Canale 5, aveva catturato l’attenzione del web anche per il suo rapporto particolare con il coinquilino Jonas Pepe.

Durante le serate all’interno della Casa, i due sono apparsi molto vicini, ma il loro legame non ha avuto modo di approfondirsi: la piercer ha infatti dovuto abbandonare il reality per motivi personali.

L’abbandono dal Grande Fratello

L’11 ottobre, un comunicato ufficiale ha annunciato l’uscita della giovane dalla Casa. Durante la sua permanenza, Anita aveva confidato le difficoltà legate alla salute della mamma, mostrando al pubblico un lato molto personale e sensibile.

Il commovente addio su Instagram

Purtroppo, dalle ultime pubblicazioni social della giovane, emerge che la mamma non è riuscita a superare i problemi di salute che si portava dietro da tempo. Su Instagram, Anita Mazzotta ha condiviso un toccante messaggio di addio:

“Ho sempre saputo trovare le parole giuste,

ma ora non ne trovo nemmeno una.

Non so cosa sia giusto o sbagliato, eri tu ad aiutarmi…ma una promessa è una promessa.

Sei stata la mamma migliore che potessi desiderare.

Una Donna — con la D maiuscola — e chi ha avuto il privilegio di conoscerti lo sa bene.

Di lacrime ne sono già scese troppe, e non voglio che ne scendano altre.

Ma chi vorrà, io lo farò: alzeremo un calice al cielo, guardando la stella più luminosa, e brinderemo a te.

Ti devo tutto. E tutto ciò che farò, sarà per te.

Sempre con me. Sempre con te.

Ciao má”

Anita Mazzotta rientra nella Casa

Secondo quanto annunciato da Federica Panicucci a Mattino 5, Anita farà il suo rientro come concorrente ufficiale durante la puntata serale condotta da Simona Ventura su Canale 5. Gli altri gieffini, ignari della sorpresa, riceveranno la notizia direttamente in diretta.