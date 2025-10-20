Anita Mazzotta, conosciuta dal pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello, farà il suo ritorno nella Casa dopo un'uscita forzata avvenuta qualche settimana fa. La giovane, 26 anni, era già stata apprezzata dai telespettatori di Canale 5 per la sua personalità e il suo carattere deciso.

Il primo addio della Mazzotta

Durante la sua prima esperienza nel Grande Fratello, Anita aveva attirato l’attenzione del web per un particolare avvicinamento con il coinquilino Jonas Pepe. Tuttavia, la giovane ha dovuto abbandonare la Casa per motivi personali legati alla salute della madre, come confermato dall’11 ottobre tramite comunicato ufficiale.

Il grande ritorno nella Casa

Secondo quanto annunciato da Federica Panicucci a Mattino 5, Anita farà il suo rientro come concorrente ufficiale durante la puntata serale condotta da Simona Ventura su Canale 5. Gli altri gieffini, ignari della sorpresa, riceveranno la notizia direttamente in diretta.