Questa sera, lunedì 20 ottobre 2025, su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Simona Ventura, con la presenza in studio di Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi nel ruolo di commentatori speciali.

Ivana Castorina incontra suo marito: un momento di grande intensità

Protagonista assoluta della puntata sarà Ivana Castorina, che nelle scorse settimane ha commosso i telespettatori raccontando il proprio percorso di transizione. Questa sera, Ivana vivrà un momento molto intenso con l’incontro del marito, che ha qualcosa di importante e inaspettato da dirle.

Rasha Younes al centro delle trame amorose

Le dinamiche sentimentali non mancheranno: la bella Rasha Younes sarà al centro di una contesa amorosa che coinvolge Omer Elomari, Francesco Rana e Jonas Pepe. Tra gelosie, sguardi e confessioni, la puntata si preannuncia ricca di tensione emotiva e colpi di scena.

Eliminazione a sorpresa e televoto flash

Non mancherà la suspense: nel corso della diretta ci sarà un’eliminazione a sorpresa. Un televoto flash permetterà al pubblico di decidere in pochi minuti chi dovrà abbandonare la Casa del Grande Fratello. Un meccanismo rapido e imprevedibile che promette di cambiare gli equilibri del gioco.

Il ritorno di Anita Mazzotta e l’ospite Sonia Bruganelli

La puntata vedrà anche il grande ritorno di Anita Mazzotta, costretta a lasciare la Casa per motivi familiari gravi. La sua presenza potrebbe rimettere in discussione alcune dinamiche del gruppo.

In studio, ospite d’eccezione, arriverà Sonia Bruganelli, pronta a commentare le vicende e dire la sua sui concorrenti.