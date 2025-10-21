Dopo momenti difficili e relazioni complicate, Belen Rodriguez punta tutto sulla leggerezza, il divertimento e la scoperta di nuove conoscenze. La showgirl argentina è giovane, affascinante e single, e negli ultimi tempi si sta godendo la possibilità di conoscere persone senza fretta, valorizzando ogni momento.

Kemal Alagol: il gentleman al fianco di Belen

L’uomo che recentemente ha catturato l’attenzione di Belen Rodriguez è Kemal Alagol, chirurgo noto nel jet set italiano. Tra Milano e Roma, Alagol frequenta ambienti esclusivi e si distingue per galateo e attenzione nei confronti di Belen.

Dalle immagini pubblicate dal settimanale Chi, emerge una cura particolare nei dettagli: accompagna la showgirl in hotel, le prende la valigia, la porta in stazione e le regala attenzioni affettuose. Un comportamento che mostra come l’affetto e la delicatezza possano nobilitare anche una semplice attrazione fisica.

Nuova giovinezza artistica: i progetti Rai di Belen

Parallelamente alla sua vita sentimentale, Belen Rodriguez sta vivendo una nuova fase artistica, con diversi impegni televisivi e radiofonici: