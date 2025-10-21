Donatella Mercoledisanto è una delle protagoniste più discusse di questa edizione del Grande Fratello 2025, nota per il suo temperamento fumantino e la chiacchiera facile. Dopo la puntata andata in onda lunedì 20 ottobre su Canale 5, è scoppiata una lite tra la pugliese e Flaminia Romoli, che ha subito attirato l’attenzione del pubblico.

Donatella attacca Flaminia

Dopo la diretta, i concorrenti del Grande Fratello si sono riuniti in giardino. Qui Donatella Mercoledisanto non ha trattenuto il suo sfogo nei confronti di Flaminia Romoli, riferendosi a un episodio in cucina: “Tu oggi con Francesca sei entrata due volte… con lei ci diciamo le cose, mentre in te ho trovato furbizia che cercavi il consenso delle persone”.

Donatella è stata accusata di voler controllare le dinamiche della casa, in particolare per quanto riguarda pulizie e cucina, e ha esternato chiaramente il suo disappunto.

La replica di Flaminia Romoli

Flaminia Romoli, mantenendo la calma, ha spiegato che non c’era alcuna cattiva intenzione: “Il discorso nostro era solo dare idee su come cucinare, non stavamo spettegolando all’angolo… secondo me è stato un fraintendimento”.

Anche Francesca, citata nell’accesa discussione, ha cercato di moderare i toni, sottolineando che Donatella aveva reagito male alle critiche.