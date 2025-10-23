Le incomprensioni all’interno della Casa del Grande Fratello continuano a tenere alta l’attenzione dei fan. Questa volta al centro delle dinamiche di gioco ci sono Grazia, e la coppia madre-figlio composta da Francesca Carrara e Simone De Bianchi.

Cosa è successo tra Simone e Grazia

Durante il gioco “Back to the Future Day”, Simone e Grazia si sono accusati reciprocamente di essere falsi. Il confronto è degenerato in insulti: in particolare, Grazia si è offesa per una battuta di Simone, il quale le ha detto che il suo unico modo di vincere nella vita sarebbe arrivare prima al Grande Fratello.

Francesca: “Grazia è una manipolatrice”

In giardino, Francesca ha commentato l’episodio con Flaminia, esprimendo forti dubbi sul comportamento di Grazia: secondo lei, suo figlio Simone non stava giudicando il passato di Grazia, ma evidenziando una strategia di gioco. Grazia non ha difeso Francesca durante il battibecco, un dettaglio che ha irritato la concorrente, la quale ritiene che la coinquilina stia cercando amicizie nella Casa principalmente per evitare le nomination.

L’episodio del Tugurio, dove Grazia si è infastidita per non aver ottenuto l’immunità, ha rafforzato i sospetti di Francesca: secondo lei, l’obiettivo principale della Kendi è proseguire nel gioco.