Da quando Martina De Ioannon ha annunciato la rottura con Ciro Solimeno, il mondo del gossip non ha smesso di parlare di lei. L’ex tronista sarebbe è stata avvistata più volte con il suo ex corteggiatore e “non scelta” Gianmarco Steri, confermando di fatto i rumor di una nuova frequentazione.

Gli avvistamenti della nuova coppia

Negli ultimi giorni, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono stati fotografati insieme in diversi luoghi pubblici: in gelateria, davanti al negozio di barbiere di Gianmarco, in un locale a Roma e alla stazione Termini.

L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha pubblicato un video della coppia in discoteca, confermando che i due sono stati visti mano nella mano mentre uscivano e recandosi poi a casa di Martina.

Possibili apparizioni televisive

Il gossip non si limita alle paparazzate. I fan sperano di rivedere Martina e Gianmarco in tv:

Uomini e Donne : un utente su Instagram ha taggato l’autrice Raffaella Mennoia , scrivendo “Li vogliamo in una delle prossime puntate”. L’autrice e braccio destro di Maria De Filippi ha risposto con un cuore rosso.

: un utente su Instagram ha taggato l’autrice , scrivendo “Li vogliamo in una delle prossime puntate”. L’autrice e braccio destro di ha risposto con un cuore rosso. Verissimo : secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni , potrebbe esserci un’intervista nei prossimi giorni, con registrazione prevista di giovedì e messa in onda il sabato o domenica.

: secondo il blogger , potrebbe esserci un’intervista nei prossimi giorni, con registrazione prevista di giovedì e messa in onda il sabato o domenica. Grande Fratello Vip: l’influencer Amedeo Venza ipotizza una possibile partecipazione di Gianmarco, anche se al momento si tratta solo di rumor.

Commenti di personaggi del mondo di Uomini e Donne

Anche altre figure del dating show hanno reagito alla nuova coppia: Ida Platano ha espresso entusiasmo su Instagram, dichiarando: “Buongiorno, buongiorno a tutti. Come sono contenta, mi sono sempre piaciuti sì, sì… sempre! Io l’ho sempre pensato”. La dichiarazione dell’ex dama ha provocato la reazione di Cristina Ferrara, ex di Gianmarco, che ha smesso di seguirla sui social.