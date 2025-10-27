settimana intensa di confronti, strategie e nuove dinamiche tra i concorrenti, il pubblico è pronto a votare chi dovrà abbandonare il gioco.

I sondaggi online indicano già i favoriti e i possibili eliminati, mentre la puntata promette colpi di scena e momenti decisivi per il futuro del reality.

Concorrenti in nomination: chi rischia l’eliminazione

Questa settimana sono tre i gieffini finiti al televoto eliminatorio:

Matteo Azzali – criticato per il suo atteggiamento distaccato e poco coinvolto nelle dinamiche della Casa.

– criticato per il suo atteggiamento distaccato e poco coinvolto nelle dinamiche della Casa. Benedetta Stocchi – al centro di polemiche per il suo rapporto ambiguo con Domenico e le tensioni con Rasha Younes .

– al centro di polemiche per il suo rapporto ambiguo con e le tensioni con . Rasha Younes – protagonista di un flirt con Omer e di un confronto acceso con Giulia Soponariu.

Il pubblico è chiamato a votare chi salvare: il concorrente con meno voti sarà eliminato durante la diretta.

Sondaggi televoto GF 2025: chi rischia di uscire

Secondo i principali portali specializzati e Reality House, la situazione del televoto è la seguente:

Matteo Azzali – 23% (più a rischio eliminazione)

– 23% (più a rischio eliminazione) Benedetta Stocchi – 33%

– 33% Rasha Younes – 44% (preferita dal pubblico)

Matteo sembra pagare la sua scarsa esposizione e il basso coinvolgimento emotivo nella Casa, mentre Rasha e Benedetta, nonostante polemiche e tensioni, mantengono una base solida di sostenitori.