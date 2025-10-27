Ormai non ci sono più dubbi: Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono a tutti gli effetti una nuova coppia. Nonostante non sia ancora arrivata l’ufficialità, i due ex volti di Uomini e Donne hanno iniziato a frequentarsi dopo le rispettive rotture con Ciro Solimeno e Cristina Ferrara.

Ultimo avvistamento: Lazio-Juventus allo Stadio Olimpico

I due “piccioncini” sono stati visti insieme domenica 26 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione della partita tra Lazio e Juventus. Martina e Gianmarco non hanno cercato di nascondersi, confermando così la loro vicinanza.

Perché non ufficializzano ancora la relazione?

Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, i due ex protagonisti di Uomini e Donne potrebbero decidere di ufficializzare la loro storia a Verissimo, invece che nel programma dove tutto è iniziato. La scelta sarebbe strategica: apparire davanti alle telecamere di un talk show nazionale potrebbe dare maggiore visibilità alla coppia.

Martina De Ioannon risponde alle accuse sui social

Negli ultimi giorni, Martina De Ioannon è tornata sui social per chiarire le accuse di presunto tradimento nei confronti di Ciro Solimeno. La ex tronista romana ha dichiarato: “Non ho tradito nessuno… non so chi ve l’ha raccontata questa cag***. Nessuno ha le corna. Bisogna accettare di essere stati lasciati per motivi legati alla coppia. Fine. Non abbiamo sfasciato nessuna famiglia, nessuna storia di vent’anni. Sono 8 mesi… Fatela finita che qui stiamo tutti felici e contenti. Ognuno si guardasse dentro le proprie case, nella mia si sta da Dio”.

Inoltre, fonti vicine a Gianmarco Steri hanno precisato che Martina scriveva al barbiere di Centocelle quando era ancora fidanzata con Ciro (ne abbiamo parlato QUI).

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Gli appassionati di gossip e i fan di Uomini e Donne attendono di vedere la coppia ufficializzare la loro relazione in tv. Intanto, Martina e Gianmarco continuano a mostrarsi sereni e felici in pubblico, senza nascondere la loro storia d’amore appena nata.