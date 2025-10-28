La quinta puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera su Canale 5 e condotta da Simona Ventura, è stata segnata da un acceso confronto tra Jonas Pepe e Omer Elomari. I due concorrenti, già protagonisti di tensioni nelle settimane precedenti, si sono nuovamente scontrati tra accuse e frecciatine, attirando l’attenzione del pubblico e dei social.

Il confronto in diretta

Durante la puntata, Simona Ventura ha chiesto ai due se il loro astio fosse legato all’interesse per la coinquilina Rasha o alla competizione per la leadership della Casa. Jonas Pepe ha risposto con una frecciatina: “Il leader è una persona che viene riconosciuta”.

Subito dopo, Jonas ha ironicamente chiesto ai compagni di avventura di tradurre le parole di Omer, un commento che il pubblico ha giudicato come potenzialmente razzista. Anche Grazia Kendi ha criticato l’affermazione: “Così è troppo”. Omer Elomari ha replicato difendendo le proprie capacità linguistiche: “Quando parli più di due lingue forse ci capiamo”.

Scontro in cucina: gelosia e rispetto

Il confronto è poi proseguito in cucina, dove Omer ha accusato Jonas di essere geloso delle attenzioni ricevute dagli altri concorrenti: “Non accetti il fatto che mi fanno complimenti più di te. Non accetti il fatto che sono accettato, rispettato più di te nella casa”.

Jonas Pepe ha respinto le accuse, chiarendo di non provare invidia: “A me non interessa piacere alle altre persone. Tu pensi che io sia invidioso perché tu vieni rispettato più di me”.

La questione linguistica

Durante la discussione, Omer ha chiesto a Jonas di non ironizzare sul suo italiano, sottolineando i propri sforzi nello studio di più lingue e nel parlare correttamente: “Quando vuoi fare belle battute sul mio modo di parlare italiano, impara una lingua per un anno e poi vieni a parlare con me. Impara a parlare quattro lingue e poi forse arrivi al mio livello”.

Jonas si è difeso, ribadendo di rispettarlo: “Ti ho sempre difeso per questo”.