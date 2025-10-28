La quinta puntata del Grande Fratello 19, andata in onda lunedì 27 ottobre 2025 su Canale 5, ha regalato colpi di scena e tensioni nella Casa. Al termine della diretta si è verificato un accesissimo scontro tra Francesco Rana e tre coinquiline: Grazia Kendi, Anita Mazzotta e Benedetta Stocchi.

Il motivo dello scontro nella Casa del Grande Fratello

Durante la diretta, Grazia Kendi ha nominato Francesco Rana, infastidita dal suo comportamento ambiguo. La decisione ha scatenato la reazione del concorrente pugliese, che ha deciso di affrontare le tre coinquiline: “Voi tre, con me avete chiuso. Fatevi il vostro percorso, io con voi non voglio avere più niente a che fare”.

Secondo lui, la nomination era ingiusta e le ragazze erano state “false” nei suoi confronti. Non è mancato nemmeno un riferimento a Omer Elomari, accusato di avergli consigliato di fare “show” durante le discussioni.

Le parole di Grazia Kendi

Nonostante le spiegazioni di Francesco, Grazia ha mantenuto la sua posizione: “Tu non parli, non ti esponi”.

Eliminazioni e televoto

Durante la quinta puntata:

Matteo Azzali è stato eliminato definitivamente.

è stato eliminato definitivamente. Al televoto sono finiti Francesco Rana, Donatella Mercoledisanto e Jonas Pepe.

Resta da vedere se Francesco Rana riuscirà a superare il televoto nella prossima puntata.