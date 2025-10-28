Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la quinta puntata del Grande Fratello 19, il reality show condotto da Simona Ventura. Nonostante gli sforzi, il programma continua a perdere la sfida degli ascolti contro la fiction di Rai 1, Blanca 3.
Ascolti quinta puntata: Grande Fratello vs Blanca 3
La serata televisiva di ieri ha visto Blanca 3 conquistare 3.884.000 telespettatori con uno share del 24,3%, mentre il Grande Fratello 19 ha registrato 1.864.000 spettatori con uno share del 15%.
Questo risultato conferma il trend delle ultime settimane, con il reality di Canale 5 in costante calo rispetto alla prima puntata.
Andamento ascolti puntata per puntata
Ecco il dettaglio dei dati di ascolto del Grande Fratello 19:
- Prima puntata (29 settembre): 2.813.000 spettatori, 20,4% share
- Seconda puntata (6 ottobre): 2.052.000 spettatori, 15,5% share
- Terza puntata (13 ottobre): 1.843.000 spettatori, 14,4% share
- Quarta puntata (20 ottobre): 1.873.000 spettatori, 14,2% share
- Quinta puntata (27 ottobre): 1.864.000 spettatori, 15% share
Il pubblico del reality è in calo rispetto alla prima puntata e si mantiene stabile intorno a 1,8 milioni di spettatori nelle ultime settimane.
Strategia Mediaset per rilanciare il Grande Fratello
Per cercare di invertire il trend negativo, Mediaset ha deciso di raddoppiare gli appuntamenti settimanali del Grande Fratello 19.
A partire da questa settimana, il reality andrà in onda anche di giovedì, oltre al consueto appuntamento del lunedì.