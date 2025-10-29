Belén Rodríguez si è aperta come mai prima d’ora nell’intervista rilasciata a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. La showgirl ha parlato di temi molto personali, dalla sua carriera al rapporto con la famiglia e le relazioni sentimentali, suscitando grande interesse sui social e tra i fan.

La confessione sulla droga e la dipendenza

Durante l’intervista, Belén Rodríguez ha ammesso di aver provato la droga in passato, precisando però di non aver mai esagerato. Ha inoltre rivelato di aver affrontato una dipendenza da ansiolitici, un momento complicato che l’ha portata a isolarsi e a ricorrere a una clinica per curarsi.

"Non mi sono alzata dal letto per due mesi, non ho aperto le finestre… Sono finita in una clinica per curarmi", ha dichiarato Belén.

Relazioni sentimentali e “la mano pesante”

Belén Rodríguez ha parlato anche delle sue relazioni amorose, con un tono tra il serio e lo scherzoso. Ha affermato di essere stata “aggressiva” con i fidanzati, scherzando sul fatto che “quando mi parte la sudamericana, li ho menati tutti”.

Riguardo alle storie più significative, ha definito la relazione con Marco Borriello come l’amore più importante della sua vita, mentre quella con Stefano De Martino è stata descritta come un amore tossico, caratterizzato da mancanza di stima reciproca.

Rapporti familiari e conflitti con Cecilia Rodríguez

La showgirl ha anche accennato a tensioni con la sorella Cecilia Rodríguez. Ha raccontato di un periodo in cui le due non si sono parlate per motivi personali, spiegando: "Se ci siamo prese male? Sì, come litigano tutte le famiglie. Lei era incinta e aveva gli ormoni un po’ sballati… e non mi voleva più parlare".

Pur restando sul vago, Belén ha confermato che il motivo della lite era grave, ma non ha voluto rivelarne i dettagli, mantenendo un alone di mistero.

Carriera e riconoscimento personale

Oltre alla vita privata, Belén Rodríguez ha parlato del suo percorso professionale, sottolineando di aver meritato di più: "Avrei meritato di parlare di più, non di essere classificata solo per la bellezza".