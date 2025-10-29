Dopo le audizioni del 28 ottobre 2025 nella storica Sala A di Via Asiago a Roma, la Commissione Musicale di Sanremo Giovani, guidata dal direttore artistico Carlo Conti, ha selezionato i 24 giovani artisti che si contenderanno la finalissima di Sarà Sanremo.

La commissione era composta da Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Durante le audizioni dal vivo, i 24 candidati si sono esibiti di fronte alla giuria per conquistare un posto nella competizione.

Date e modalità di Sanremo Giovani 2025

Le esibizioni inizieranno martedì 11 novembre 2025 e saranno trasmesse in seconda serata su Rai 2, Radio2 e RaiPlay. Tutti gli appuntamenti partiranno dalla Sala A di Via Asiago, con la conduzione del podcaster e conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli.

Nelle prime quattro puntate si esibiranno 6 giovani artisti per puntata .

. Solo 3 artisti per puntata accederanno alla semifinale del 9 dicembre 2025 .

accederanno alla semifinale del . La finale di Sarà Sanremo si terrà il 14 dicembre 2025 al Teatro del Casinò di Sanremo, dove saranno selezionati i 6 finalisti.

Premi e opportunità per i vincitori

I primi 2 classificati di Sanremo Giovani 2025 accederanno alla prossima edizione del Festival di Sanremo, nella sezione Nuove Proposte.

In aggiunta, 2 artisti di Area Sanremo entreranno di diritto tra i partecipanti, dopo aver superato le selezioni condotte dalla stessa Commissione Musicale guidata da Carlo Conti.