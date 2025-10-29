Vanessa Incontrada e Rossano Laurini stanno per compiere il grande passo: il matrimonio. Dopo sedici anni di relazione, un figlio e numerosi momenti intensi insieme, la coppia ha deciso di ufficializzare il loro amore con una cerimonia intima in Toscana.

La proposta di matrimonio: semplice ed emozionante

Come raccontato dalla futura sposa a Vanity Fair, la proposta è stata semplice e autentica: «Ci siamo guardati e mi ha detto: ‘Che ne dici se facciamo questo passo?’ e io ho detto subito sì», ha spiegato Vanessa Incontrada.

Un amore che ha superato alti e bassi

Nonostante la stabilità attuale, Vanessa e Rossano hanno affrontato momenti difficili, incluso un periodo di separazione. Vanessa ha raccontato: «C’è stata una separazione perché era arrivato il momento di capire tante cose che non funzionavano. Poi mi sono resa conto che mi mancava quella condivisione con lui, quell’intesa che avevamo».

Oggi, quei momenti turbolenti appartengono al passato, e la coppia è pronta a rafforzare ulteriormente il loro legame attraverso il matrimonio.

La gioia del figlio e i dettagli della cerimonia

Il figlio della coppia, Isal, nato nel 2008, ha reagito con sorpresa ed entusiasmo: «Ma io cosa devo fare?». Vanessa lo ha rassicurato, invitandolo semplicemente a divertirsi durante il grande giorno. La cerimonia si svolgerà in Toscana, nella regione in cui vivono, e sarà intima, riservata a familiari e amici stretti. Il vestito da sposa sarà realizzato dal loro amico storico Antonio Riva, promettendo un look elegante e personale.