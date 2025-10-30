Nella giornata di ieri, il Grande Fratello ha deciso di festeggiare l’Internet Day in modo speciale, mettendo alla prova i concorrenti con una sfida unica: reagire ai commenti e alle critiche degli utenti del web.

La sfida social nella Casa del Grande Fratello

Secondo il comunicato ufficiale, i concorrenti hanno avuto la possibilità di leggere in tempo reale cosa pensano di loro i fan dei social. Un suono diffuso dal Grande Fratello segnala la comparsa di un messaggio sul led del salone. Ogni messaggio è scritto da utenti reali e può contenere critiche o complimenti rivolti ai concorrenti.

I partecipanti devono correre in salone, leggere il messaggio e reagire immediatamente. La sfida punta a testare la resilienza emotiva e la gestione del giudizio pubblico da parte dei concorrenti.

La reazione di Jonas Pepe

Tra coloro che hanno reagito con meno “sportività” troviamo Jonas Pepe. Un utente ha commentato: “Jonas scendi da quel piedistallo in cui ti sei messo da solo”.

Per risposta, Jonas Pepe si è tolto la maglietta e ha imitato una gallina. Non solo, ha aggiunto una riflessione: “Spesso, quando le persone notano che l’altra si sta mettendo sul piedistallo, è perché probabilmente si sentono inferiori”.