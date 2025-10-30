Negli ultimi giorni, Cristina Ferrara e Raul Dumitras, ex protagonisti rispettivamente di Uomini e Donne e Temptation Island, nonché ex di Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, sono al centro dei gossip sui social. Gli utenti, infatti hanno notato segnali sempre più chiari di un possibile flirt tra i due.

Avvistamento a Roma: un bacio pubblico?

Secondo le segnalazioni raccolte dal noto insider Lorenzo Pugnaloni, i due sarebbero stati visti insieme al ristorante Pepe Pizza Tuscolana nella capitale. Un testimone ha dichiarato: “Ho appena visto Raul Dumitras e Cristina che si baciavano. Non ho potuto fare la foto per privacy e perché mi stavano guardando”.

Come erano vestiti Cristina e Raul

Raul Dumitras indossava cappellino verde e bianco e fumava una sigaretta, mentre Cristina Ferrara era vestita con leggings neri attillati, felpa larga e Dottor Martens. Secondo le segnalazioni, i due erano isolati dal resto del locale, parlavano tranquillamente all’esterno e apparivano molto complici.

Un dettaglio che non passa inosservato

A confermare l’ipotesi di vicinanza tra Cristina e Raul, c’è un particolare curioso: nelle ultime storie Instagram, Cristina Ferrara indossava una maglietta molto familiare… la stessa che Raul Dumitras ha mostrato in diversi video. I fan hanno subito notato il dettaglio e il web si è acceso tra commenti, like e condivisioni. La vicinanza tra i due ex protagonisti dei reality italiani sembra sempre più concreta, alimentando le speculazioni su un possibile nuovo flirt.