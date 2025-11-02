Alex Belli e Delia Duran stanno per vivere uno dei momenti più importanti della loro vita: la coppia ha confermato ufficialmente la gravidanza di Delia durante la puntata di ieri di Verissimo. Dopo anni di tentativi e sfide nel concepimento, finalmente il loro sogno di diventare genitori si realizza.

Dopo 5 anni di tentativi, finalmente la gravidanza naturale

La coppia, insieme da 7 anni, ha affrontato un lungo percorso per avere un figlio. In passato, sia Alex che Delia avevano espresso le difficoltà riscontrate nel concepimento. Nonostante avessero già programmato di iniziare un percorso di fecondazione assistita a settembre, la gravidanza è arrivata naturalmente questa estate, rendendo il momento ancora più speciale.

Alex Belli ha raccontato a Silvia Toffanin: “Abbiamo cercato di tenere il problema lontano, perché io ci ero già passato con la mia ex moglie. È stato un momento molto critico, ma la nostra vittoria è stata non avere ansia”.

Anche Delia Duran ha sottolineato l’importanza della serenità: “Ci ha aiutato essere tranquilli. Se doveva arrivare, ben venga; altrimenti mi sarei rivolta alla medicina. Ma non è stato un peso”.

Un curioso aneddoto: la sedia della fertilità di Napoli

La futura mamma ha condiviso un episodio emozionante legato all’ex gieffina Guenda Goria: “L’anno scorso siamo andati a Napoli nella sedia della fertilità. Guenda mi ha trascinata con sé: lei per ringraziare per essere diventata mamma, io per esprimere il desiderio. Credo che questo ci abbia aiutati”.

Delia al quarto mese di gravidanza: nessuna preferenza sul sesso del bebé

Attualmente Delia Duran è al quarto mese di gravidanza. La coppia non conosce ancora il sesso del bambino, ma sottolinea che l’unica cosa importante è la salute del nascituro.