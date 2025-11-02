Durante la penultima puntata di Tale e Quale Show, Alessia Marcuzzi ha lodato Antonella Fiordelisi, definendola “bravissima” nei panni di Karol G. Il giudizio positivo, però, ha scatenato numerose polemiche sui social: “Ma Alessia Marcuzzi da chi viene pagata per dare sempre giudizi positivi alla Fiordelisi?”.

La risposta di Alessia Marcuzzi

La conduttrice non ha tardato a rispondere, sottolineando un aspetto sociale: “Mi dispiace che queste critiche arrivino sempre dalle donne. Io non seguo nessun fan club, non mi interessa nulla di sta roba! State giudicando male una ragazza solo perché molto bella. Perché la verità è che vi dà fastidio che sia pure brava”.

Antonella Fiordelisi difende la giuria femminile

Anche Antonella Fiordelisi, in un’intervista rilasciata a Fanpage.it, ha voluto dire la sua, enfatizzando il tema del femminismo: “Mi dispiace che Alessia sia stata attaccata da qualcuno per aver speso belle parole nei miei confronti. Credo che questo comportamento sia legato al fatto che è l’unica donna in giuria. Anche Giorgio Panariello e Nicola Savino mi hanno dato un ottimo voto ma non sono stati criticati. Mi succede spesso che quando raggiungo un risultato positivo nella mia carriera arrivano gli haters”.

Fiordelisi ha aggiunto che le critiche sui social non arrivano esclusivamente dalle donne e ha invitato a valutare il talento oltre l’aspetto fisico.

Il rapporto con Cristiano Malgioglio

Riguardo a Cristiano Malgioglio, Antonella ha commentato: “Inizialmente pensavo che fosse un po’ troppo severo, in realtà con il passare delle settimane ho capito che quello è il suo modo di fare con tutti i concorrenti. A volte esagera, ma fa parte della sua personalità. In quello che dice c’è sempre un fondo di verità”.