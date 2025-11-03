L’avventura di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle continua a sorprendere il pubblico. Al suo fianco, il ballerino professionista Pasquale La Rocca, con il quale sembra aver trovato un’intesa speciale che va ben oltre la pista da ballo.

Un’intesa fortissima tra Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca

Durante l’ultima puntata del celebre show di Rai1, è andata in onda una clip di presentazione in cui Barbara d’Urso ha parlato apertamente del suo rapporto con Pasquale La Rocca, definendolo un vero e proprio “incontro magico”.

“Io qua a Ballando con le Stelle voglio continuare ad alzare l’asticella. Lavoriamo in televisione, quindi vogliamo fare qualcosa di spettacolare. Per fare quelle cose ci vuole un’intesa fortissima, e io e lui abbiamo un’intesa fortissima. Io non lo so che storia è: è un incontro magico di forza, soprattutto per il nostro obiettivo che è quello di portare un risultato bello”, ha dichiarato la conduttrice.

Rossella Erra: “Camminano mano nella mano, lui le porta il gelato”

A commentare la clip è intervenuta Rossella Erra, opinionista del programma e vera “capo ship” della coppia. Durante la puntata, Rossella ha raccontato alcuni dettagli teneri che mostrano la complicità tra Barbara e Pasquale anche lontano dalle telecamere: “Questa intesa di cui avete parlato nella clip l’avete portata qua, e questa è la Barbara che amo! Pasquale La Rocca ti fa sorridere. La Barbara che cucina la pasta all’insalata e la porta a Pasquale per mangiarla insieme, o Pasquale che compra il gelato e lo porta a Barbara per gustarlo insieme. Camminano – pensando di non essere visti – mano nella mano. Barbara, lui ti dà gioia e ti porta gioia, siete il vero grande spettacolo”.