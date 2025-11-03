Questa sera, Canale 5 trasmetterà la settima puntata del Grande Fratello 7, il reality show condotto da Simona Ventura. La diretta promette colpi di scena, confronti accesi e momenti emozionanti all’interno della Casa più famosa d’Italia.

Conduttore, opinionisti e commentatori speciali

Alla conduzione troviamo Simona Ventura, mentre in studio saranno presenti i commentatori speciali Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. A completare il cast di opinionisti, Sonia Bruganelli commenterà gli avvenimenti più caldi della puntata.

La lite di Halloween: Domenico e Valentina al centro della puntata

Tra i principali argomenti della serata ci sarà l’accesa lite durante la festa di Halloween, che ha coinvolto Domenico D’Alterio e Valentina Piscopo. Alcuni inquilini hanno accusato la coppia di aver inscenato una crisi già studiata prima di entrare nel reality.

Stasera Valentina farà il suo ritorno in Casa per chiarire la situazione e affrontare i coinquilini. Per la coppia, sarà anche il momento di prendere una decisione sul futuro del loro rapporto.

Novità sul Rapporto Omer-Rasha

Un’altra storyline centrale riguarda Omer Elomari e Rasha Younes. Come anticipato dalla Ventura sui social, la mamma di Rasha avrà qualcosa da dire a Omer. Questo intervento promette di aggiungere nuovi sviluppi sul loro rapporto sempre più speciale.

Super ospite in Casa: Claudio Amendola

A sorprendere gli inquilini ci sarà Claudio Amendola, che entrerà nella Casa per regalare un momento indimenticabile, soprattutto per Donatella.

Televoto: chi Abbandonerà la Casa?

Infine, spazio al televoto: a rischio eliminazione ci sono Mattia, Francesco, Jonas e Francesca/Simone. Solo uno di loro dovrà abbandonare definitivamente il gioco, mentre gli altri continueranno la loro avventura nella Casa.