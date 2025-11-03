Prosegue senza grandi soddisfazioni l’attuale edizione del Grande Fratello 2025, il reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. Il programma, lanciato con la promessa di un ritorno alle origini dopo le ultime stagioni, non sta però riuscendo a conquistare il pubblico come previsto.

Le premesse avevano inizialmente incuriosito i telespettatori: la prima puntata aveva registrato un ottimo 20% di share, segnale di un rinnovato interesse verso il reality. Tuttavia, l’entusiasmo è durato poco.

Il crollo degli ascolti: dal 20% al 13% di share

Già dalla seconda puntata, gli ascolti hanno iniziato a calare sensibilmente. L’ultima diretta ha toccato un deludente 13% di share, segnando uno dei dati più bassi nella storia recente del programma.

Neppure i tentativi di rilanciare il format sembrano aver sortito effetto: l’ingresso nella Casa della vulcanica Valentina Piscopo, compagna di Domenico D’Alterio, e l’introduzione del doppio appuntamento settimanale (lunedì e giovedì) non hanno riportato il pubblico davanti allo schermo.

Canale 5 cambia programmazione: addio alla puntata del giovedì?

Dopo il flop dell’ultima diretta, Mediaset starebbe valutando nuove modifiche al palinsesto. Secondo quanto riportato dalle guide tv Mediaset, giovedì 6 ottobre non sarebbe prevista una nuova puntata del Grande Fratello, ma la messa in onda del film Il conte di Montecristo.

Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte della produzione o della conduttrice, ma il cambio di programmazione sembra ormai certo.

Attesa per l’annuncio di Simona Ventura

La conferma ufficiale dovrebbe arrivare durante la puntata di questa sera, lunedì 3 novembre, quando Simona Ventura informerà i telespettatori sul futuro del reality e sulla prossima data di messa in onda.