Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello. Durante la festa di Halloween, Jonas Pepe ha provato a baciare Anita Mazzotta, ma la gieffina si è scostata, rifiutando il gesto del modello. Il momento, ripreso dalle telecamere e diffuso sui social, è diventato subito virale su X (ex Twitter), scatenando i fan della possibile coppia, già ribattezzata “i Jonita”.

Jonas Pepe e Anita Mazzotta, scatta il feeling nella Casa del Grande Fratello

Fin dalle prime settimane del reality condotto da Simona Ventura, tra Jonas e Anita si è percepita una forte complicità. I due gieffini hanno trascorso diversi momenti insieme, tra sguardi, chiacchiere e confidenze, fino alla famosa cena a lume di candela organizzata dal Grande Fratello.

Il modello ha più volte dichiarato di sentirsi vicino alla tatuatrice, soprattutto dopo che lei aveva temporaneamente abbandonato la Casa per affrontare la perdita della madre. Dal suo rientro nel programma, Anita ha trovato in Jonas un punto di riferimento, e i due si sono mostrati sempre più affiatati.

Halloween al GF: il tentato bacio di Jonas ad Anita

Durante la festa di Halloween nella Casa, Jonas Pepe e Anita Mazzotta, si sono appartati in un angolo, lontani dalla confusione. Come mostrano le immagini circolate online, Jonas ha accarezzato il viso di Anita, le ha tolto il cappello da strega e ha cercato di avvicinarsi per baciarla.

La reazione di Anita è stata immediata: la gieffina si è scostata, evitando il bacio e facendo capire al modello che non era il momento giusto.

La delusione di Jonas e la reazione dei social

Dopo il rifiuto, Jonas si è sfogato con la coinquilina Rasha, ammettendo di esserci rimasto male: “Devo aspettare mesi per un bacio?”, ha detto il modello, mostrando un certo disappunto. Rasha ha cercato di calmarlo, ricordandogli che all’interno della Casa del Grande Fratello è difficile capire se i sentimenti siano autentici o condizionati dal contesto.

Sui social, i fan dei Jonita si sono subito divisi: da un lato chi tifa per la coppia, trovando romantico il gesto di Jonas, dall’altro chi difende Anita, sottolineando che la gieffina sta ancora affrontando un periodo delicato e ha diritto ai suoi tempi.

Jonita: nascerà davvero una coppia al Grande Fratello?

Nonostante il bacio mancato, tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta il feeling resta evidente. I fan sperano che tra i due possa nascere qualcosa di più, ma al momento Anita sembra voler procedere con cautela.