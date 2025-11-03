Uno dei tronisti più amati delle ultime edizioni di Uomini e Donne è stato senza dubbio Federico Nicotera. Il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi ha appassionato milioni di telespettatori, che hanno seguito con entusiasmo la sua storia d’amore con Carola Carpanelli.

I due avevano deciso di lasciare il programma insieme, ma la relazione è durata solo pochi mesi, con una rottura tutt’altro che serena. Negli ultimi tempi si era parlato di un possibile riavvicinamento tra Federico e Carola, ma le indiscrezioni non hanno mai trovato conferme ufficiali.

Dopo Carola, la storia con Isobel Kinnear di Amici

Dopo la fine della relazione con Carola, Federico ha intrapreso nuove conoscenze. Tra queste, una delle più chiacchierate è stata quella con Isobel Kinnear, la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi.

I due si sono sempre mostrati molto riservati, preferendo non condividere dettagli della loro vita privata sui social. Anche quando la frequentazione è terminata, Federico e Isobel hanno scelto il silenzio, evitando dichiarazioni pubbliche o commenti.

Federico Nicotera ritrova l’amore (e lo mostra a Halloween)

Negli ultimi giorni, l’ex tronista ha stupito i fan pubblicando su Instagram alcune foto in costume di Halloween. In uno degli scatti condivisi nelle storie, Federico Nicotera appare accanto a una nuova ragazza bionda, con la quale indossa un costume coordinato.

La giovane non è un personaggio noto e non è stata taggata nella foto, ma il loro look di coppia non lascia dubbi: Federico sembra aver ritrovato l’amore e la serenità accanto a questa nuova fiamma.

Chi è la nuova fidanzata di Federico Nicotera?

Per ora, l’identità della ragazza bionda resta un mistero. Non fa parte del mondo dello spettacolo e non compaiono tag o riferimenti che possano rivelarne il nome. Tuttavia, la dolce complicità mostrata nello scatto fa pensare che tra i due ci sia qualcosa di serio.