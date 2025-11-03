Ennesima uscita pubblica per la coppia formata da Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, protagonisti della penultima edizione di Uomini e Donne.

I due sono stati avvistati a Napoli, prima sul lungomare, seduti a un tavolo del celebre locale Sorbillo, una delle pizzerie più famose della città partenopea, poi in giro tra i vicoli del centro storico, e infine mentre si scambiavano un bacio nei pressi di piazza Municipio. Momenti di serenità e normalità che confermano la forte intesa tra i due ex protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi.

Martina e Gianmarco, sorrisi e complicità a Napoli

Nei tanti video che circolano in queste ore sui social, Martina e Gianmarco appaiono spensierati e sorridenti. Tra sguardi d’intesa, risate e gesti affettuosi, i due sembrano più uniti che mai. Alcuni fan, riconoscendoli, si sono avvicinati per scattare qualche foto e salutare la coppia.