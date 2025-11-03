Al Grande Fratello, arriva finalmente il tanto atteso confronto tra Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi, dopo giorni di tensioni, battibecchi e scontri nella Casa dovuti anche al momentaneo ingresso della compagna del gieffino napoletano, Valentina Piscopo. I due concorrenti si ritrovano da soli e cercano di chiarire le incomprensioni accumulate nelle settimane precedenti.

Domenico: “Non sono un giocatore”

Durante il confronto, Domenico esprime tutta la sua delusione: “Non mi reputo un giocatore, non mi reputo un calcolatore, come si fa a pensare una cosa del genere? Per settimane sono stato immune, preferito dagli inquilini, voluto bene, come si fa a cambiare idea?”.

L’uomo sottolinea di aver sempre considerato Benedetta una sorella e si mostra amareggiato dal fatto che alcuni coinquilini abbiano cambiato opinione su di lui: “Ti ho sempre voluta bene, come una sorella. Alla fine loro hanno ragione e io ho torto”, aggiunge.

Benedetta conferma l’amicizia

Anche Benedetta prende parola per chiarire la sua posizione, ribadendo che il loro legame non è cambiato: “Sei sempre il mio amico, ma sono confusa, sono stati giorni difficili”. Domenico rassicura: “Quello che ho creato con te in trenta giorni era vero, ti voglio bene”.

Amarezza per i giudizi di Anita

Durante il confronto, Domenico confessa di essere rimasto deluso dai giudizi di Anita, che ha messo in discussione la sua sincerità in pochi istanti: “Ha impiegato pochi istanti per dubitare di me”. Benedetta interviene con un incoraggiamento: “Tu e lei siete le persone più vere che ho conosciuto qui dentro, spero riusciate a superarla”.

Il consiglio finale di Benedetta

Nonostante la tensione, Benedetta consiglia a Domenico di guardare avanti: “Andare avanti, tutto questo passerà”.