Il Grande Fratello torna stasera, lunedì 3 novembre 2025, in prima serata su Canale 5 con una nuova puntata ricca di colpi di scena: ecco tutte le anticipazioni. Il reality entra nel vivo con tensioni crescenti, nuove dinamiche nella Casa e un televoto che promette sorprese. Il pubblico è chiamato a scegliere chi eliminare tra i nominati.

Anticipazioni Grande Fratello stasera, 3 novembre 2025

La settima puntata stagionale del Grande Fratello vedrà il quarto eliminato ufficiale, dopo Giulio, Bena e Matteo.

I nominati al televoto del GF stasera: i sondaggi

Questa settimana sono in nomination:

Jonas Pepe

Mattia Scudieri

Francesca Carrara e Simone De Bianchi (in coppia)

(in coppia) Francesco Rana

Secondo i sondaggi online, il televoto è molto equilibrato tra Mattia e Jonas, mentre Francesco e la coppia Francesca–Simone sembrano più a rischio.

Lo spoiler di Simona Ventura

Nel corso della puntata di questa sera, la mamma di Rasha Younes dirà qualcosa di importante ad Omer Elomari. Ad annunciarlo è stata Simona Ventura sugli account social del Grande Fratello.

Accanto alla conduttrice, ritroveremo il trio di opinionisti composto da Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. Tornerà anche Sonia Bruganelli per commentare le dinamiche della Casa.