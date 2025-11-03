Il Grande Fratello torna stasera, lunedì 3 novembre 2025, in prima serata su Canale 5 con una nuova puntata ricca di colpi di scena: ecco tutte le anticipazioni. Il reality entra nel vivo con tensioni crescenti, nuove dinamiche nella Casa e un televoto che promette sorprese. Il pubblico è chiamato a scegliere chi eliminare tra i nominati.
Anticipazioni Grande Fratello stasera, 3 novembre 2025
La settima puntata stagionale del Grande Fratello vedrà il quarto eliminato ufficiale, dopo Giulio, Bena e Matteo.
I nominati al televoto del GF stasera: i sondaggi
Questa settimana sono in nomination:
- Jonas Pepe
- Mattia Scudieri
- Francesca Carrara e Simone De Bianchi (in coppia)
- Francesco Rana
Secondo i sondaggi online, il televoto è molto equilibrato tra Mattia e Jonas, mentre Francesco e la coppia Francesca–Simone sembrano più a rischio.
Lo spoiler di Simona Ventura
Nel corso della puntata di questa sera, la mamma di Rasha Younes dirà qualcosa di importante ad Omer Elomari. Ad annunciarlo è stata Simona Ventura sugli account social del Grande Fratello.
Accanto alla conduttrice, ritroveremo il trio di opinionisti composto da Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. Tornerà anche Sonia Bruganelli per commentare le dinamiche della Casa.