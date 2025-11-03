Il Grande Fratello continua a regalare colpi di scena degni di una soap opera. Dopo il presunto triangolo con protagonisti Valentina Piscopo, Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi, un’altra coppia è finita sotto i riflettori: quella formata Carlotta Vendemmia e Mattia Scudieri. La ragazza, infatti, ha annunciato la rottura con il fidanzato dopo le attenzioni che quest’ultimo avrebbe riservato alla coinquilina Grazia Kendi.

Grazia Kendi confessa: “Ho una cotta per Mattia”

Durante una conversazione nella Casa, Grazia Kendi ha ammesso apertamente di provare un interesse per Mattia Scudieri: “Sono molto onesta e non voglio nascondermi. Non è colpa mia se ho una cotta per qualcuno. So che non è giusto, ma non posso fingere. A me lui piace”.

Lo sfogo di Carlotta Vendemmia sui social: “Non do visibilità a chi non ha carattere”

Dopo giorni di silenzio, Carlotta Vendemmia ha rotto il silenzio con un post su Instagram che non lascia spazio a dubbi. Ecco le sue parole: “Tranquilli che la Fontana di Trevi l’ho vista, al Colosseo ci sono stata e a Roma c’ho pure vissuto. Non sono responsabile di comportamenti che non mi appartengono. Il mio silenzio è la dimostrazione di non dare visibilità a una persona senza carattere che pur di emergere ha bisogno di crearsi la storia”.

Un messaggio chiaro e tagliente, che sancisce la fine della storia tra Carlotta e Mattia. La donna ha inoltre aggiunto di non voler partecipare a “teatrini inutili”, invitando gli utenti a godersi “un film romantico” piuttosto che assistere al suo dolore.

Mattia e Grazia sempre più vicini nella Casa del Grande Fratello

Nel frattempo, dentro la Casa, Mattia Scudieri e Grazia Kendi continuano a mostrare una certa complicità. I due sono stati spesso visti abbracciati, scambiandosi confidenze e attenzioni che hanno acceso le polemiche sui social.