A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello 2025, in onda stasera lunedì 3 novembre alle 21.40 circa su Canale 5, la tensione nella Casa è alle stelle. Protagoniste del nuovo scontro sono Rasha Younes e Francesca Carrara, che si sono affrontate duramente a causa di un presunto avvicinamento tra Omer Elomari e Valentina Piscopo.

Lo scontro tra Rasha Younes e Francesca Carrara

Tutto è partito da alcune insinuazioni di Francesca Carrara, convinta che Rasha Younes abbia spinto Omer Elomari a comportarsi in modo ambiguo con Valentina Piscopo, compagna di Domenico D’Alterio che ha recentemente abbandonato la Casa dopo un acceso scontro con i coinquilini.

Rasha ha però respinto con forza le accuse, spiegando che Valentina avrebbe usato Omer solo per far ingelosire Domenico: “Lo ha confermato Domenico. Lei ha usato Omer per farlo ingelosire. Se vuoi risolvere i tuoi problemi o avere una ripicca, non usare le persone”.

Francesca non si fida: “Io rimango della mia idea”

Nonostante le spiegazioni, Francesca non ha cambiato idea. La gieffina ha sostenuto di aver voluto un confronto con Omer perché perplessa dal suo comportamento e convinta che dietro ci fosse proprio lo “zampino” di Rasha: “Ho chiesto questa cosa a Omer perché non mi sembra il tipo. Io voglio capire chi ho qua dentro”.

Visibilmente irritata, Rasha ha risposto punto su punto, difendendo la sua amicizia con Omer e chiarendo il significato di quel famoso “dagli corda” che tanto ha fatto discutere: “Non capivo perché Valentina lo cercasse così tanto. Lei provocava me e provocava lui. Io non avrei mai fatto una cosa del genere”.

“Se voglio giocare, non gioco con Valentina, gioco con voi”

Lo scontro si è chiuso con una frase che ha riassunto perfettamente la posizione di Rasha Younes, determinata a mettere un punto alle accuse: “Se io voglio giocare, non gioco con Valentina, gioco con voi”.