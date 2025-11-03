Prosegue la telenovela con protagonisti Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi, volti dell’ultima edizione di Temptation Island. Dopo aver concluso il “viaggio nei sentimenti”, la loro relazione ha subito forti scossoni.

Lucia, infatti, è stata sorpresa in un incontro segreto con il tentatore Andrea, un episodio che ha incrinato definitivamente la fiducia del fidanzato. L’estate li ha visti lontani, con Lucia sempre più vicina ad alcuni ragazzi single del villaggio, e Rosario deciso a mettere un punto alla relazione.

Rosario Guglielmi "cacciato" dal trono di Uomini e Donne

Dopo la rottura, Rosario era stato scelto come nuovo tronista di Uomini e Donne, ma la sua avventura televisiva non è mai iniziata. A fermarlo sono state alcune rivelazioni shock di Lucia, che ha dichiarato pubblicamente di essere stata in intimità con lui anche dopo l’offerta di Maria De Filippi. Da lì, la situazione è precipitata: blocchi sui social, dediche d’amore, interviste televisive e una lunga serie di frecciatine a distanza.

Lucia Ilardo a Verissimo: “Io ci credo ancora”

Durante la sua ospitata a Verissimo, Lucia Ilardo si è mostrata ancora molto coinvolta: “Io provo a mandargli un messaggino tutti i giorni per sapere come sta... sto andando oltre i miei limiti per cercare di riconquistarlo. Pubblico canzoni che mi ricordano noi, mi dichiaro ancora sui social. Spero capisca che c’è una possibilità”.

Rosario Guglielmi chiude ogni porta: “Non è amore questo”

Rosario ribadito con fermezza la sua posizione: “No, non è amore questo. È stata una bella storia, ma l’amore vero ha un’altra forma. Io non saprei perdonare, non saprei andare avanti, non saprei accettare tutte queste immagini. Mi fanno male”.

Rosario ha anche espresso delusione per la mancanza di pudore e riservatezza da parte di Lucia: “Non me lo sarei mai aspettato. Viva la verità, ma certi momenti vorresti tenerli per te”.

Lucia Ilardo risponde sui social: “Riservatezza a intermittenza”

Dopo l’intervista del suo ex a Verissimo, Lucia ha aperto un box di domande su Instagram e ha risposto con toni fermi: “Voglio essere sincera con voi, come sempre. Non mi trovo d’accordo con chi prima sceglie di esporsi, partecipare, cercare visibilità, e poi quando fa comodo pretende riservatezza o silenzio. Essere sotto i riflettori significa anche saper affrontare critiche e opinioni diverse, e non tutti hanno il coraggio o la consapevolezza di farlo. Mi avete fatto in tantissimi questa domanda, ma la verità è che non serve una mia risposta. Non perché non voglia parlarvene, ma perché, come avete già capito e come è stato detto, non servono gesti, parole o altro. perché è tutto finito. E allora che dire? Accettiamolo. Potrei scendere nei dettagli di tante dinamiche, anche recenti, e credetemi, in tanti potrebbero testimoniarlo, ma davvero, non ne vale più la pena. Ma io resto qui, come sempre, a dirvi la verità che piaccia o meno. La 'riservatezza a intermittenza' solo quando conviene, la trovo incoerente. Dal Vangelo della domenica. Il buon parroco di paese disse: “Bisogna ricostruirsi un po’ da soli adesso”, mentre, in bilico sul cordone, si dirigeva verso un dating".

”.