Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara tornano a Uomini e Donne. Dopo l’accesa discussione della scorsa settimana, Maria De Filippi ha deciso di richiamare i protagonisti per una nuova registrazione che si terrà oggi, 3 novembre, e che andrà in onda domani, 4 novembre. Ma c’è una grande novità: questa volta in studio sarà presente anche Martina De Ioannon, la grande assente della precedente registrazione.

Il precedente confronto – che aveva visto in studio solo Gianmarco, Ciro e Cristina, mentre Martina aveva scelto di non partecipare per rispetto della propria famiglia – aveva ottenuto un grande successo: 2.325.000 telespettatori con uno share del 24,5%, salito fino al 26,3% sul finale. Numeri che hanno sicuramente spinto la redazione a far disputare un nuovo round.

Durante la scorsa registrazione, l’assenza della ex tronista aveva lasciato l’amaro in bocca a molti spettatori e anche Ciro Solimeno che, secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, sarebbe uscito dagli studi contrariato perché sperava che Maria De Filippi gli offrisse il trono. “Lui si aspettava il trono, ma ovviamente non è arrivato”, ha rivelato il noto blogger. La proposta arriverà oggi?

Dalle scelte passate ai nuovi intrecci amorosi

Per chi si fosse perso le precedenti puntate: Martina De Ioannon, quando sedeva sul trono, aveva scelto Ciro Solimeno, preferendolo a Gianmarco Steri. Successivamente, proprio Gianmarco ha avuto la possibilità di diventare tronista e ha conosciuto Cristina Ferrara, con la quale è uscito dal programma formando una coppia.

Entrambe le relazioni, però, si sono interrotte dopo pochi mesi, e oggi i destini dei quattro sembrano nuovamente intrecciarsi. Negli ultimi tempi, infatti, Martina e Gianmarco sono stati avvistati insieme e il barbiere romano ha confermato una frequentazione, anche se preferisce andarci cauto: “Io e lei non siamo fidanzati, ci stiamo frequentando, usciamo”.

La registrazione di oggi promette nuovi chiarimenti, rivelazioni e forse decisioni definitive.