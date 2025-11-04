Ogni sera La Ruota della Fortuna, il celebre game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, cattura milioni di telespettatori. Il programma ha recentemente conquistato il primato sugli ascolti, superando la concorrenza di Affari Tuoi di Stefano De Martino, confermando il grande interesse del pubblico.

Il segreto del successo secondo Gerry Scotti

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Gerry Scotti ha parlato della sfida degli ascolti e della sua esperienza alla guida del programma: "È una malattia che chi fa questo lavoro deve rifuggire. Andare a letto pensando all’Auditel, svegliarsi pensando all’Auditel… Io e altri colleghi, per esempio Carlo Conti, ne siamo più o meno guariti. Ho cercato di comportarmi sobriamente anche quando ho fatto il 27% di share".

Secondo il conduttore, uno dei punti chiave per mantenere un programma storico come La Ruota della Fortuna è la freschezza: "Uno dei segreti di un programma così datato è la freschezza. Noi siamo una torta di mele, la fanno ovunque, ma noi la facciamo fresca ogni mattina. Puoi prendere il format più bello del mondo, ma se lo fai male e ci metti ingredienti cattivi alla gente non piace".

Bravura e fortuna: la combinazione vincente

Per Gerry Scotti, il successo non dipende solo dalla bravura: "È il paradigma della vita. Puoi essere bravo quanto vuoi, ma senza un pizzico di fortuna non arrivi lontano. Puoi essere pure fortunato, ma se non ci metti abilità non serve. Ai concorrenti giovani dico: 'Stai attento, stai vivendo un colpo di fortuna, ma la vita è fatta di altre cose'. Quanto sono bravo e fortunato io? Se devo darmi un voto da 0 a 10 mi do un bell’otto più".

Il conduttore ha anche raccontato come la sua carriera sia stata valorizzata dalla possibilità di celebrare Mike Bongiorno rifacendo La Ruota della Fortuna: "Sono bravo a fare la 'Ruota', ma sono anche quello che ha preteso di rifarla. A forza di sentirmelo dire, il mio editore Pier Silvio Berlusconi mi ha accontentato e mi ha fatto fare una tranche di una trentina di puntate come celebrazione della 'Ruota' di Mike Bongiorno. Quando a maggio 2024 Pier Silvio l’ha vista in onda, insieme con la sua famiglia come un telespettatore medio, mi ha chiamato: 'In questo momento storico della tv e della tua vita la 'Ruota' è il programma che devi fare tutti i giorni'".

La competizione con Stefano De Martino

Gerry Scotti ha parlato anche del confronto con Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi: "La 'Ruota' è un programma corretto, rispettoso ed ecumenico. Io con la 'Ruota' e Stefano De Martino con 'Affari tuoi' ogni sera mettiamo insieme 11 milioni di persone in quella fascia 'nazionalpopolare'. Senza puzza sotto il naso, visto che tre quarti degli italiani ci scelgono".