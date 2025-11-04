Durante la puntata del 3 novembre del Grande Fratello, si è acceso un confronto acceso tra Cristina Plevani, ex vincitrice della prima edizione e attuale opinionista, e Valentina Piscopo, compagna di Domenico D’Alterio, entrata nella Casa per chiarire il rapporto del fidanzato con la coinquilina Benedetta Stocchi.

Le parole di Cristina Plevani

Dallo studio, Cristina Plevani ha attaccato Valentina senza mezzi termini: “Ho cercato di immedesimarmi in una donna innamorata che entra per cercare un chiarimento con Domenico. Mi ha colpito una cosa che hai detto: ‘io entro come Valentina e non come compagna di Domenico’, ma io mi chiedo: tu non sei una concorrente, tu sei la sua compagna entrata per un chiarimento. Hai cercato conferme dagli altri e, quando ti hanno detto che non c’è malizia nel rapporto con Benedetta, allora ti si è smontato il teatrino e tu parti con la sceneggiata”.

La replica di Valentina Piscopo

Valentina non ha tardato a rispondere, difendendo la sua posizione: “Quale GF hai visto? Hai sbagliato tutto. Se volevo entrare come concorrente l’avevo già fatto”.

La tensione è salita, con Simona Ventura intervenuta per moderare lo scontro.

Critiche social e la risposta di Plevani

Negli ultimi giorni, Cristina Plevani era stata criticata sui social, soprattutto su X, per non aver avuto abbastanza spazio in studio rispetto ad altri opinionisti come Ascanio, Floriana e Sonia Bruganelli. In risposta, Plevani ha spiegato: “Non abbiamo dei limiti ma siamo in diretta e c’è una scaletta calcolata al minuto. Se si sfora o ci sono imprevisti, qualcosa salta. Anche a me dispiace se a volte non intervengo”.